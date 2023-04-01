مواعيد إعادة المسلسلات المذاعة في توقيت مباراة الأهلي والهلال

عشاق القلعة الحمراء على موعد اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مباراة مهمة للأهلي الذي يلتقي نظيره الهلال السوداني ضمن الجولة السادسة من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2022/2023، التي تُقام على استاد القاهرة الدولي.

وفي توقيت إذاعة المباراة التي تستغرق ما يزيد على ساعة ونصف، من المنتظر عرض مجموعة من مسلسلات رمضان 2023، ويرغب الجمهور في متابعة الحلقة العاشرة منها، لذا تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، مواعيد عرض المسلسلات التي تتزامن مع موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني.

مسلسلات تُعرض على قناة الحياة دراما أثناء توقيت المباراة

سره الباتع يعرض الساعة 9 مساءً، ويمكن مشاهدته عبر شاشة قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساءً، وعلى شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 12 صباحًا.

مسلسل حضرة العمدة يُعرض الساعة 10:15 مساءً، ويمكن مشاهدته الساعة الثامنة والربع مساءً، على قناة الحياة، ويُعاد الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

مسلسلات تُعرض على قناة سي بي سي أثناء توقيت المباراة

يعرض مسلسل عملة نادرة الساعة 8:45 مساءً على قناة سي بي سي والإعادة الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 9.15 صباحًا والساعة 3.30 مساءً، بجانب العرض على Watch it الساعة 8 مساءً.

رسالة الإمام، يُعرض الساعة 10 مساءً، والإعادة في الساعة 6.15 صباحًا، فيما تكون الإعادة الثانية في الـ11 صباح اليوم التالي.

مسلسلات تُعرض على قناة أون دراما أثناء توقيت المباراة

مسلسل جميلة يعرض الساعة 9:15 مساءً، ويعاد الساعة 1.15 صباحًا، كما يعاد في تمام الساعة السابعة صباحًا، ويُعرض المسلسل أيضًا على قناة «سي بي سي» في تمام الساعة 6:15 مساءً.

مسلسلات تُعرض على قناة الحياة أثناء توقيت المباراة

يُعرض مسلسل حضرة العمدة الساعة 8:15 مساءً، ويُعاد الساعة 2:30 صباحًا، والساعة 10:30 صباحًا، والساعة 4:30 من مساء اليوم التالي.

يُعرض مسلسل علاقة مشروعة في الساعة 9:30 مساءً، بينما على قناة DMC، الساعة 11 ونصف مساءً.

مسلسلات تُعرض على قناة سي بي سي أثناء توقيت المباراة

يُعرض مسلسل مذكرات زوج في الساعة 8:39 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 2:45 صباحًا بعد منتصف الليل.

مسلسلات تُعرض على قناة أون إي أثناء توقيت المباراة

يُعرض مسلسل الكتيبة 101 في الساعة 9 مساءً، ويعرض على أون دراما في تمام الساعة 7 مساءً، ويعرض مرتين، الأولى 3 صباحًا والإعادة الساعة 10 صباحًا.

مسلسل ضرب نار يُعرض في الساعة 10 مساءً، ويعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحًا.

مسلسلات تُعرض على قناة دي إم سي أثناء توقيت المباراة

يعرض مسلسل سوق الكانتو في الساعة 9 مساءً، ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 1 ظهرًا، كما يًعرض على قناة dmc دراما الساعة 11.15 مساءً، والإعادة في الساعة 10.30 صباحًا والساعة 3.15 مساءً، بجانب عرضه على منصة watch it في الساعة 9.30 مساءً.

كما يُعرض مسلسل جعفر العمدة في الساعة 10:15 مساءً والإعادة الأولى في تمام الساعة الـ5 صباحًا من اليوم التالي، والإعادة الثانية تأتي في تمام الساعة 9:45 صباحًا.