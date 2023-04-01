الأرصاد تحذر سائقي المركبات من حالة الطقس غدا في المحافظات.. حجب الرؤية أحيانا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا في المحافظات، إذ تؤثر ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية والتي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات أوضحت الأرصاد تعرض محافظات القاهرة الكبرى إلى تكون الشبورة المائية مع طقس مشمس وسجلت العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.

وتتكون الشبورة المائية على الطرق في محافظات الوجه البحري وسجلت العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة وبلغت سرعة الرياح 24 كيلو متر في الساعة مع طقس مشمس، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلا.

شبورة مائية صباحا

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية تأثير ظاهرة الشبورة المائية والرياح إذ سجلت سرعتها 32 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

وتنعدم فرص تكون الشبورة المائية في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر مع نشاط بسيط للرياح وطقس مشمس نهاراً معتدل دافئ ليلاً.

وسجلت العظمى في شمال الصعيد 28 درجة والصغرى 13 درجة وسرعة الرياح 24 كيلو متر في الساعة مع تكون الغيوم الجزئية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية سائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة نظراً لحجب الرؤية الأفقية لتكون الشبورة الكثيفة علي الطرق في الساعات الأولى من الصباح.