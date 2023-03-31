حالة الطقس غدا في المحافظات.. ظاهرة تضرب القاهرة والوجه البحري فجرا

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، إذ تشهد البلاد تأثير 3 ظواهر جوية وهي الشبورة المائية، نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، تكون الغيوم الجزئية على أن يكون الطقس مائل إلى البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات أوضح بيان الأرصاد الجوية تعرض محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية إلى ظاهرة تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية وسط تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة نظراً لحجب الرؤية الأفقية.

الظواهر الجوية في حالة الطقس غدا بالمحافظات

كما تؤثر ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة على جنوب البلاد في محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر إذ سجلت أقصى سرعتها في البحر الأحمر وبلغت 36 كيلو متر في الساعة، وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في القطاعات غدا السبت جاءت كالآتي:-

القاهرة الكبرى العظمى 23 والصغرى 14 درجة

الوجه البحري العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.