مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 10.. أحمد مكي على خلاف مع مربوحة بسبب خطوبة جوني

خلاف بين الكبير أوي ومربوحة شهدته أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل الكبير أوي 7، الذي يشارك في السباق الرمضاني الجاري، ويذاع على قناة on بسبب خطوبة جوني دون علمهم.

خلاف مربوحة والكبير أوي

وشهدت الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 7 خلافا بين مربوحة والكبير أوي وصل إلى طلب مربوحة الطلاق بعد معرفتها بخطوبة جوني دون علمها، وكانت تظن أنهم يخجلون من ظهورها معهم، ليؤكد الكبير أنه هو الآخر لا يعلم شيئا عن هذه الخطبة ليدخل عليهم جوني الدوار بصحبة شروق كلنا سوا.

موعد إعادة الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 7

وعرضت الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 7، على قناة on في الساعة 6:15 مساءً، عقب أذان المغرب، وستكون الإعادة الأولى في الساعة 12:30 منتصف الليل، والثانية في الثانية مساء اليوم التالي.