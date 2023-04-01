شهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 10، الحديث عن ميراث الجدة سوسو الذي كان محركا من المحركات الرئيسية للحلقة بعد أن ذهبت الدكتورة سميحة، التي تلعب دورها الفنانة يسرا، إليها من أجل إعلامها بوفاة نجلها جلال وأخبرتها بالميراث الذي لا بد من توزيعه.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 10.. ميراث الجدة سوسو لم يتورث

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 10، ميراث الجدة سوسو سيتم تسليمه عقب إخبارها، ولكن الجدة سوسو كانت قد سافرت مع البواب المرصفاوي الى بلده .

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 10.. ميراث الجدة سوسو مع يسرا

تسأل سميحة وأولادها وأكرم وفوقية على المصرفاوي في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 10، وتعلم أنه تزوج الجدة سوسو وسافر للبلد للاحتفال بسبوع أحد أقاربه، يسمع أكرم بالصدفة كلام سميحة عن الميراث مع أبنائها ويطلب منها نسبة وتوافق وتطلب منه التوجة لبلد المصرفاوي للتحدث مع الجدة سوسو واستلام أوراق الميراث منها، تتعطل كعادتها نعناعة سيارة أكرم، ويطلب منهم مساعدته في دفع السيارة حتى تدور، تحدث فوقية ضوضاء في السيارة تزعج الجميع أثناء توجههم بالسيارة تحكي لهم سميحة عن ذكرياتها الجميلة مع جلال وسط إعجاب من الجميع.