الرئيس السيسي: لن نقبل برفع أي سلاح خارج سلطة الدولة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان مطلعا على الأحداث قبل 2010 و2011، وهناك دور كبير للدولة في تعزيز مكانتها ومنع تكرار أي أمور من التي وقعت بسبب غياب القوة والمتابعة، متابعا: «لن نسمح بتكرار ما حدث أو أن يرفع أحد السلاح خارج سلطة الدولة».

وتابع الرئيس السيسي، خلال إفطاره مع الجنود بشرق القناة: «لما حدث تخاذل في 2005 وحتى 2010 كلنا دفعنا الثمن كمصريين داخل وخارج سيناء وجيش وشرطة وشعب بالكامل، ولن نسمح لأي مخلوق مهما كان يرفع سلاح في أي مكان بمصر لأن الثمن اللي دفعناه في الحرب كبير جدا، والأرواح والدماء غالية علينا، والدولة لها سلطان وقدرة وامتداد للشعب الذي يحكم البلد، ولن نقبل برفع أي سلاح خارج السلطة وسيتم مجابهة ذلك بشدة كبيرة وبمنتهى البطش، لدينا دولة ولها سلطة ممتدة على أرضها بالكامل، وسلاح الدولة موجه ضد الأشرار مش الأخيار، واللي دفعناه كتير».