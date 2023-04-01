رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الرئيس السيسي: سندعم ونعزز قوة ومكانة شيوخ القبائل بشكل أكبر

كتب:

محمد عزالدين
07:15 م | السبت 01 أبريل 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أنا كنت في يوم من الأيام مسؤول في المخابرات الحربية، والتقيت بشيوخ القبائل وحتى خلال وجودي كوزير للدفاع التقيت معهم وكان فيه مشاكل بنحلها، وفيه موضوعات رايحة جاية بينا، وده أمر طبيبعي».   

وأضاف الرئيس السيسي، خلال إفطاره مع الجنود بشرق القناة: «قوة ومكانة شيوخ القبائل بندعمها ونعززها وهندعمها بشكل أكبر، صحيح، مش بس حتى هنا، ولكن في الغربية هنعمل كده وفي الجنوبية بنعمل كده».

وتابع: «سعيد أني موجود معاكم، وبطمنكم على حالنا، الحمد لله رب العالمين، أيوه فيه أزمة اقتصادية كبيرة جدا بتمر على العالم ولها تأثير علينا، لكن بالرغم من كده متماكسين وهنتجاوزها».

 

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي: الاحتفال المقبل في سيناء سيكون بشكل مختلف يليق بمصر

الرئيس السيسي يشارك مقاتلي الجيشين الثاني والثالث تناول الإفطار

الرئيس السيسي يدعو للوقوف دقيقة حداد إكراما واعتزازا بأرواح شهداء سيناء

الرئيس السيسي يكرم عددا من جنود ومقاتلي قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

الرئيس السيسي للمقاتلين بشرق القناة: قضينا على الإرهاب وبقى تاريخ نتكلم عنه

الرئيس السيسي موجها النصح لأحد المقاتلين: «متضيعش وقت.. اقرأ وتعلم وطور نفسك»
بقلم محمد عزالدين