الرئيس السيسي: سندعم ونعزز قوة ومكانة شيوخ القبائل بشكل أكبر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أنا كنت في يوم من الأيام مسؤول في المخابرات الحربية، والتقيت بشيوخ القبائل وحتى خلال وجودي كوزير للدفاع التقيت معهم وكان فيه مشاكل بنحلها، وفيه موضوعات رايحة جاية بينا، وده أمر طبيبعي».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال إفطاره مع الجنود بشرق القناة: «قوة ومكانة شيوخ القبائل بندعمها ونعززها وهندعمها بشكل أكبر، صحيح، مش بس حتى هنا، ولكن في الغربية هنعمل كده وفي الجنوبية بنعمل كده».

وتابع: «سعيد أني موجود معاكم، وبطمنكم على حالنا، الحمد لله رب العالمين، أيوه فيه أزمة اقتصادية كبيرة جدا بتمر على العالم ولها تأثير علينا، لكن بالرغم من كده متماكسين وهنتجاوزها».