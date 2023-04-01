أسعار كحك العيد في المحافظات.. السادة يبدأ من 120 جنيها للكيلو

اقترب عيد الفطر المبارك، وشهدت بالأسواق ظهور علب الكحك والبسكويت ومخبوزات العيد التي تميز عيد الفطر المبارك، بأنواعها المختلفة من البسكويت والغريبة والناعم والبتيفور.

كما ظهرت أصناف ومخبوزات حديثة من بينها السابلية والكوكيز واللانكشير، وتنوعت أصناف مخبوزات العيد ما بين السادة والمكسرات والملبن، خاصة الكحك الذي يميزه إضافة الملبن والسكر البودرة وعين الجمل.

أسعار كحك العيد بالمحافظات

تختلف أسعار كحك العيد والمخبوزات وفقا للإضافات على كل صنف ما بين سادة ومكسرات، فضلا عن إضافة الشيكولاتة أو الفانيلا، كما تختلف الأسعار من جهة لأخرى، وفقا لمديريات التموين بالمحافظات.

وتنشر «الوطن» أسعار كحك العيد بمنافذ بيعها المختلفة بالمحافظات، وفقا لمديريات التموين ولجهة البيع.

كحك العيد بشركة المطاحن

أعلنت شركة مطاحن مصر العليا بمحافظات الصعيد وشركة مطاحن شمال القاهرة توفير علب كحك العيد بأسعار تبدأ من 120 جنيها للعلبة المشكلة وزن الكيلو و250 جنيها للعلبة 2 كيلو مشكل و300 جنيه للعلبة المشكل الـ3 كيلو.

بينما سعر كيلو البسكوت 100 جنيه

كيلو القراقيش العجوة 100 جنيه

كيلو قراقيش سادة 100 جنيه

كيلو قراقيش ملبن 100 جنيه

كيلو كعك مكسرات 150 جنيها

كيلو بيتى فور مشكل 160 جنيها

كيلو غريبة باللوز 150 جنيها

كيلو كحك سادة 120 جنيها

كيلو ملبن سادة 120 جنيها.

طلب كحك العيد بشركة المطاحن

ويمكن طلب العلب عن طريق التواصل هاتفيا مع إدارة العلاقات العامة بشركة مطاحن شمال القاهرة، بينما بشركة مطاحن مصر العليا يمكن التسجيل عبر مسؤول العلاقات العامة بفروع الشركة بكل محافظة.

أسعار كحك العيد بمنافذ التموين

بينما أعلنت مدريات التموين عن توفير علب كحك العيد تابعة للتموين بمنافذ التموين المختلفة بأسعار تبدأ من 120 جنيها للكيلو المشكل الذى يضم الكحك والغريبة والبتيفور والبسكويت بينما كانت أسعار كحك العيد بها..