مصرع طفل في حادث عبور مشاة بقرية «عبدالمجيد صالح» بالبحيرة

لقي طفل مصرعه جراء تعرضه لحادث عبور مشاة أمام قرية عبدالمجيد صالح التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

حادث عبور مشاة في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد مصرع طفل جراء تعرضه لحادث عبور مشاة بعدما صدمته سيارة مسرعة أمام قرية عبدالمجيد صالح بناطق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى الدلنجات العام وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية الطفل

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طفل يدعى «آدم ض. م»، 10 سنوات مقيم، قرية عبد المجيد صالح، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.