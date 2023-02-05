مصرع طفل سقط من أعلى منزله بحوش عيسى في البحيرة

لقي طفل مصرعه جراء سقوطه من أعلى منزله بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع طفل في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد مصرع طفل جراء سقوطه من أعلى منزله بدائرة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة طفل يدعى «عطية .س.ع» 9 سنوات، مقيم حوش عيسى ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.