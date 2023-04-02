أشقاء ثلاثة فقدوا البصر فأنار بصيرتهم القرآن.. حفظوه كاملا بـ10 قراءات

البصر إحدى النعم التى وهبها الله لبنى الإنسان، وحين تزوجت الست ثريا من زوجها أحمد لم يخطر ببالها أن يرزقها الله بثلاثة أبناء مكفوفين محمد 16 سنة وفارس 14 سنة وملك 13 سنة وتولد ملك فاقدة للبصر وتعانى التوحد ولكنها استطاعت أن تساعدهم وتجعل منهم أهرامات داخل بيتها فقررت أن تعيش لهم وتعوضهم، في رحلة كفاح، فشجعتهم على حفظ القرآن الكريم، فحفظوا كتاب الله كاملاً، تلاوة وتجويدا وبالقراءات العشر.

أولادي هم كنزي

كنز وجواهر أهداهم الله لي.. بهذه الكلمات عبرت ثريا محمد لـ «الوطن»، وتروي: «حين تزوجت من أحمد حسن عبد الحليم وهو ليس قريبا لي من الدرجة الأولى ولا الثانية بل من الدرجة الثالثة ولا توجد أمراض وراثية أو ضعف في أي جزء من أعضاء الجسم، ورزقنى الله بشهد أول فرحتى وهى طبيعية ولا تعاني أي مشاكل صحية، ثم جاء محمد كفيف وبعده فارس كفيف ثم ملك كفيفة وتعانى التوحد، فحمدت الله على ما أعطانا، ولم أعترض انا وزوجي على أمر الله، وقمنا على رعايتهم».

الأب عامل ورزقنا على الله

وفى شارع العزيز الحكيم بمنطقة المندرة شرق الإسكندرية حسب «ثريا»، «أعيش أنا وأولادى وزوجى الذى يعمل عاملا باليومية ورزقنا على الله ولأنني لا أعمل تفرغت لرعاية أولادى، والاهتمام بهم، وقررت أن يكونوا من حفظة كتاب الله وبالفعل أتم أولادى الثلاثة حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر، وكرموا من رئيس الجمهورية، وهم طلبة محمد بالصف الأول الثانوى الأزهرى وفارس فى الصف الثالث الإعدادى وملك فى الصف الرابع الابتدائى، وذلك لأنها تعانى التوحد ونعاملها معاملة خاصة وهى بنتنا الجميلة».

نحلم بدراسة القرآن الكريم

«حلمي الكبير أن أدرس علوم القرآن الكريم، وأن أصل فيه لأقصى المراحل التعليمية» طبقا لما قاله «محمد» خلال حديثه لـ«الوطن» والذى يحصل على المركز الأول فى جميع مسابقات القرآن الكريم التى خاضها، ويكمل «فارس» شقيقه الأصغر، «أحلم نفس الحلم وأحب وأخواتي القرآن الكريم، ونشعر إننا خلقتا من أجلة ولذلك سنحافظ على رسالتنا فى الحياة»، وتضيف الصغيرة «ملك»: أتمنى أن أصبح دكتورة فى علم النفس، وأتفوق في دراستى من أجل تحقيق حلمي، ووجه الأبناء الثلاثة الشكر لوالديهم خاصة والدتهم والتى ترعاهم دائماً ولا تدخر جهداً من أجلهم.