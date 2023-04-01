مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 10.. شروق كلنا سوا تطلب الزواج من جوني

الفنانة أيتن عامر، كانت ضيف شرف الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي7، والذي جسدت من خلاله دور «شروق كلنا سوا» البلوجر المشهورة، التي تعرفت على جوني عن طريق الصدفة.

شروق كلنا سوا تطلب الزواج من جوني

وبعد اتفاق جوني وشروق كلنا سوا من خلال لايف جوني على التيك توك أنهما سيتقابلان سوا وبالفعل تمت المقابلة وبعدها أعجب جوني بشروق، وفكر أنه يذهب لمنزلها ويهديها الورود ليتفاجأ أنها من أسرة اجتماعية فقيرة وعكس فيديوهات التيك توك، وتتفق مع جوني على الخطوبة والزواج من أجل المشاهدات التي ستعود عليهم بعائد مادي كبير وبالفعل وافق جوني.

مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي

وتناول مسلسل الكبير أوي في أولى حلقاته المشاكل الزوجية الست تحدث بين الأزواج، وكيفية التغلب عليها متمثلة في مربوحة والكبير، كما يتناول المسلسل حاليا الهوس بالتريند.