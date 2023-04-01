مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 10.. طلاق مربوحة وخطوبة جوني

شهدت الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 7، الذي يُعرض يوميًا عقب الإفطار مباشرة علي قناة on، العديد من الأحداث الكوميدية التي جذبت الجمهور، وكان من أبرزها طلاق مربوحة وخطوبة جوني.

طلاق مربوحة وخطوبة جوني

وتناولت أحداث الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 7، خطوبة جوني شقيق الكبير أوي، من البلوجر شروق كلنا سوا التي تجسد دورها الفنانة آيتن عامر، من أجل جذب مشاهدات كثيرة والحصول على ربح مادي عبر مشاركة الفيديوهات على تطبيق تيك توك.

وتكتشف بالصدفة، مربوحة زوجة الكبير أوي، أن جوني خطب البلوجر شروق كلنا سوا بالفعل دون علمها، لتسرع إلى الكبير وتطلب منه الطلاق، معتقدة أن الأمر تم من وراءها رغبة في عدم حضورها، ليؤكد لها الكبير، أنه لا يعلم شيئًا عن هذا الأمر، ثم يدخل عليهم جوني بصحبة شروق، وتنتهي الحلقة بهذا المشهد.

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

وشهد الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي لأحمد مكي، عددًا من ضيوف الشرف، وكان أبرزهم: لورديانا، آيتن عامر، أحمد السقا، نور اللبنانية، علاء مرسي، أوتاكا ومحمد توب.