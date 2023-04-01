تجديد الثقة للدكتور عاصم قبيصي مديرا لـ«أوقاف أسيوط» للمرة الخامسة

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، القرار التنفيذي لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تجديد تعيين الدكتور عاصم محمود قبيصي مهران مديرًا لمديرية أوقاف أسيوط.

قبيصي يشكر وزير الأوقاف

وقال الدكتور عاصم محمود قبيصي، وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط، في تصريحات له، إنه يتقدم بالشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لثقته الغالية وصدور قراره الكريم بتجديد تعييني مديرا لمديرية أوقاف أسيوط للعام الخامس على التوالي، معربا عن اعتزازي بهذه الثقة الغالية وأسأل المولى عز وجل أن أكون عند حسن ظن الجميع وأن يكلل الله كل مساعينا لخدمة ديننا ووطننا وأن يديم على مصرنا الحبيبة قيادة وشعبا نعمة الأمن والأمان.

معلومات عن قبيصي

الجدير بالذكر أن الدكتور عاصم محمود قبيصي، وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط، عين منذ 4 سنوات وكيل لمديرية أوقاف وقرار وزير الأوقاف اليوم السبت بالتجديد للمرة الخامسة علي التوالي، ويتميز وكيل مديرية الأوقاف بأسيوط في المشاركة في الفاعليات الدينية المختلفة ويحرص على الاستماع إلى شكاوى المواطنين وسرعة حلها والاستماع إلى مقترحات قيادات المديرية، فضلا عن المحافظة شهدت خلال الفترة الأخيرة افتتاح وتجديد العشرات من المساجد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.