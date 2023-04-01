مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10.. سلاح الطيران يرجع حق شهداء القطاع

بدأت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10 باستعراض حجم الدمار الذي سببه الهجوم الإرهابي على القطاع، حيث يفوق الرائد نور صلاح العزب (عمرو يوسف) بعد إصابته ليرى آثار التفجير داخل القطاع والذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الضباط والجنود.

وعلى الجانب الآخر، يعود أفراد التنظيم الإرهابي إلى مخبأهم في بناية تحت الإنشاء، ولكن ترصدهم الأجهزة الأمنية في سيناء، وتنجح في تحديد موقعهم بدقة، وذلك خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10، ويعطى قائد الكتيبة (عمر زهران)، الأمر بضربهم بسلاح الطيران، قائلا: «حق الشهداء هيرجع النهاردة».

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10

تفاصيل مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10

ويذهب نور (عمرو يوسف) لزيارة إسلام (إسلام حافظ) في المستشفى ولكنه يرفض مقابلته فيذهب لزيارة والدته وتخبره أن حالته النفسية السيئة بسبب الإصابة التي تعرض لها.

تعرض حاليا الحلقة 10 من مسلسل الكتيبة 101، والتي تستعرض بطولات الجيش ورجال القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب والخلايا التكفيرية في سيناء، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم: آسر ياسين، عمرو يوسف، وليد فواز، خالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب.