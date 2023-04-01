موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON.. مفاجآت في الحلقة 10

يتطلع الجمهور وخاصة الذين لا يستطيعون مشاهدة مسلسل الكتيبة 101 في توقيت عرضه الأول، إلى معرفة موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON، وذلك قبل ساعات من موعد عرض الحلقة الـ10 المذاعة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على قناة ON، حيث من المقرر أن تشهد مفاجآت.

وأعلنت شبكة قنوات ON في بداية موسم الدراما الرمضانية عن موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON، وذلك ضمن خطتها البرامجية التي نضم عدد من المسلسلات الحصرية التي تعرض على شاشتها.

موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON

ويبدأ موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON، في امام الساعة الـ3 من فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في الساعة العاشرة صباحا، كما يعاد المسلسل بعد عرضه الأول على ON دراما في تمام الـ 10 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي على القناة نفسها، ما يسن الـ 4:15 فجرا، والـ8 صباحا.

تفاصيل مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10

وينتظر الجمهور في أحداث الحلقة 10 من مسلسل الكتيبة 101 عدد من المفاجآت، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية بالهجوم الإرهابي على القطاع والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الضباط والجنود.