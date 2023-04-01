زراعة 2000 شجرة مثمرة على جانبي الشوارع والمحاور بحي الضواحي ببورسعيد

تابعت هالة أحمد أبو العز رئيس حي الضواحي ببورسعيد اليوم جهود إدارة الحدائق بالحي في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بشارع نهضة مصر، التي انطلقت فعالياتها بحي الضواحي أوائل الشهر الماضي، وتم تدشينها بقيادة رئيس حي الضواحي ضمن جهود الدولة المكثفة لمواجهة التغيرات المناخية، وزيادة المساحات الخضراء بجميع مناطق الحي وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

زراعة الأشجار المثمرة

وأشارت رئيس الحي إلى أن إدارة الحدائق بالحي انتهت من أعمال زراعة الأشجار المثمرة بإجمالي 2000 شجرة مثمرة تم زراعتها بعدد من المدارس والمساجد والحدائق العامة والمتنزهات العامة وعلى جانبي الشوارع والمحاور الرئيسية والفرعية والميادين فضلاً عن تشجير مداخل المحافظة.

زيادة الرقعة الخضراء

وشددت رئيس حي الضواحي على ضرورة الاهتمام بالأشجار والاعتناء بها وريها بصفة دائمة لإضفاءً مظهراً جمالياً وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفساً جمالياً للمواطنين، مؤكدة أنه جرى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ زراعة الأشجار والتأكد من انتظام منظومة العمل وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة.