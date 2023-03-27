أسعار وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 4»

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم ضمن إعلان سكن لكل المصريين 4 لمتوسطي الدخل وأصحاب الدخل فوق المتوسط، مؤكدا أن الطرح الجديد يهدف لمنح الفرصة لشريحة أكبر من المواطنين للاستفادة من الوحدات السكنية، وأن الوحدات المطروحة ضمن الإعلان متنوعة في مساحتها وتوزيعها الجغرافي، والتخصيص بأسبقية الحجز.

كما أعلن أن الطرح الجديد تابع لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، وذلك في ضوء مبادرة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف أن أسعار بيع هذه الوحدات السكنية جاء لأول مرة بالسعر الحر، وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأن الهدف من الطرح هو التأكد من أن المشروع يشمل شريحة أكبر من مختلف فئات المجتمع، وذلك استكمالًا لتحقيق أهداف البرنامج سواء نقدًا أو بنظام التمويل العقاري، وتم مراعاة إنشاء هذه الوحدات السكنية بطابع متميز من حيث نوعية التشطيب وشكل الواجهات، مع مراعاة وضع شروط حجز الوحدات بصورة تتلاءم مع الإمكانيات المادية للمواطنين متوسطي وأصحاب الدخل فوق المتوسط.

الوحدات السكنية الجديدة بمشروع سكن لكل المصريين 4 في 8 مدن جديدة

وأقيمت الوحدات السكنية الجديدة المتاحة للحجز بداية من أبريل المقبل في مدن: «القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط».

وتراوح سعر المتر في أسعار الوحدات السكنية بالقاهرة الجديدة، بين 6221 و6040 جنيها، وسعر الوحدة من 543 ألفا وتصل إلى 559 ألف جنيها حسب نسب التميز والمساحة، وفي مدينة البحر الأحمر سجل سعر المتر 4467 جنيها وسعر الشقة من 396 ألف جنيها إلى 402 ألف جنيه.

وفي مدينة بني سويف بياض العرب سجل سعر المتر 4889 إلى 5133 جنيها، وتراوح سعر الشقة ما بين 440 ألفا إلى 462 ألف جنيها للوحدة السكنية حسب المساحة ونسب التميز.

وفي محافظة الشرقية مدينة الزقازيق، سجل سعر المتر من 5700 و6300 جنيه، وسعر الشقة 475 ألفا إلى 530 ألف جنيها، وفي محافظة دمياط، مدينة الزرقا، سجل سعر المتر ما بين 8333 جنيها إلى 8905 جنيهات، وسعر الشقة 875 ألف إلى 935 ألف جنيها، وفي محافظة دمياط مدينة شطا، سجل سعر المتر ما بين 6535 إلى 6798 جنيها للمتر بسعر 745 ألفا إلى 775 ألف جنيها للشقة حسب المساحة ونسب التميز.

وفي محافظة البحر الأحمر الغردقة أبو عشرة، سجل سعر المتر ما بين 5733 جنيها إلى 6000 جنيها، وسعر الشقة من 516 ألف جنيها إلى 540 ألف جنيها.

سعر المتر بمدينة الغردقة سجل ما بين 5500 إلى 7000 جنيها

وفي مدينة الغردقة مشروع البداري سجل سعر المتر ما بين 5500 و7000 جنيها، وسعر الشقة من 698 ألفا إلى 889 ألف جنيها، وفي محافظة البحيرة مدينة دمنهور، سجل سعر المتر ما بين 6750 جنيها إلى 7000 جنيه للمتر، وسعر الشقة من 695 إلى 708 آلاف جنيها، وذلك حسب مساحة الوحدة ونسب التميز.

وأوضحت الإسكان في ببيان لها أن الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلان تتنوع في مساحتها، وتبدأ من 75 مترًا وتصل إلى 127 مترا.

أولوية حجز الوحدات للمتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن

ويمكن الاطلاع على كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg/، على أن يكون التخصيص بأسبقية الحجز إلكترونيًا، وسوف يتم تطبيق نظام الأولوية، حيث تكون الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة، حرصا على تقديم الدعم لمستحقيه.