مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10.. فتحي عبد الوهاب يقتل خالد الصاوي

يخطط الدكتور وحيد «فتحي عبد الوهاب» بمساعدة كمال «أحمد كشك» للتخلص من الشيخ موسى «خالد الصاوي» خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10، إذ يخبره كمال أن موسى يصلي الفجر بمفرده كل يوم في المسجد وهو الوقت المناسب لقتله، ولكنه يقرر أن يقتله يوم الجمعة خلال سفره مع نجله محمد إلى العريش.

يقوم كمال بإطلاق النار على سيارة محمد التي كان يستقلها مع والده الشيخ موسى ويصيبه بعيار ناري يؤدي إلى قتله، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10، ثم يشتبك وحيد مع عمه الشيخ موسى قبل أن يقوم بخنقه باستخدام الشال الخاص به ويقوم بخلع خاتمه بعد قتله.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10.. وحيد ينضم للتنظيم الإرهابي

ويقرر الدكتور وحيد خلال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10 الانضمام إلى التنظيم الإرهابي في سيناء ويصبح أحد أعضائه، وذلك بعدما ينفذ شرط التنظيم بقتل عمه بسبب مساعدته لرجال الأمن في القضاء على الجماعات الإرهابية داخل سيناء.