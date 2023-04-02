مسلسل سره الباتع الحلقة 11.. انهيار زوجة نديم بعد استشهاده

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 11 كثير من الأحداث، لكن ظل الحدث الأكبر في العمل هو استشهاد نديم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صفوت، وسيطرت حالة من الألم على أجواء الحلقة.

مسلسل سره الباتع الحلقة 11

وشهد مسلسل سره الباتع الحلقة 11، وجود نديم في سيناء، حيث يجسّد دور أحد جنود القوات المسلحة، وخلال سيره بسيارة العمل هو وعدد من الجنود، يعترض طريقهم عدد من الإرهابيين، أثناء مكالمة مع زوجته.

ولم يخبر نديم زوجته بما يحدث، وينهي المكالمة سريعا، وبعدها يطلق المسلحون النار عليهم، ويحاول الجنود التعامل مع الأمر، لكن نديم يُصاب بطلقة في رأسه ويستشهد على الفور، وتعلم زوجته بالخبر من التليفزيون بعد إذاعة بيان رسمي بأسماء الشهداء، وتدخل بعدها في حالة انهيار.

معلومات عن مسلسل سره الباتع

يذكر أنّ مسلسل سره الباتع يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم خالد الصاوي وحنان مطاوع وأحمد السعدني وحسين فهمي وأحمد فهمي وريم مصطفى وهالة صدقي وآخرون، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.