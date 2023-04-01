ينتظر متابعو مسلسل سره الباتع، موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023، حتى يتمكنوا من مشاهدة أحداث الحلقة التي فاتتهم، إذ تتصاعد الأحداث في المسلسل بين «حامد» ويجسد دوره الفنان أحمد فهمي، في الحقبة الفرنسية الذي يسعى الجنرال لقتله، وعلاقة سارة وحامد في الحقبة الحالية التي تطورت بشكل كبير.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023، يأتي في تمام الساعة 8 صباحًا، ويمكن من خلاله معرفة الأحداث المثيرة التي قدمتها الحلقة، ويأتي العرض الأول للحلقة في الساعة 12 صباحًا على شاشة قناة الحياة.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023، يشرح كيف تطورت العلاقة بين سارة المرشدة السياحية وحامد، بعد إقناع سارة له بالنزول معها إلى ميدان التحرير خلال أحداث ثورة يناير.

مسلسل سره الباتع

ومسلسل سره الباتع، هو التجربة الإخراجية الدرامية الأولى للمخرج خالد يوسف، ويضم كوكبة من ألمع النجوم منهم أحمد السعدني وريم مصطفى وحسين فهمي وأحمد فهمي.