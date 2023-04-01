ملخص الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 7.. أحمد مكي يكتشف خطوبة جوني

بدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 7، التي عرضت على قناة on يوميا طوال شهر رمضان بمقابلة جوني للبلوجر شروق كلنا سوا في أحد الكافيهات، وشهد ملخص الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 7، عددا من الأحداث المثيرة.

ملخص الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 7.. جوني يقابل لشروق كلنا سوا

وقابل جوني، ضمن ملخص الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 7، البلوجر شروق كلنا سوا وهي متخفية من الفانز، ودار حوار بينها وبين جوني ليعجب بشخصيتها ويقرر الاعتذار لها عما بدر منه في اللايف الذي بثه على التيك توك وانتقدها، ويبدأ جوني الإعجاب بشروق ويقرر الذهاب لمنزلها ومعه الورود ويتفاجأ أنها من طبقة فقيرة عكس ما تظهر به في التيك توك.

وتطلب شروق من جوني الارتباط بينهما من أجل المشاهدات التي تجلب الملايين، وبالفعل يوافق وتمم خطبتهما.

مربوحة تطلب الطلاق

وضمن ملخص الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 7، تكتشف مربوحة بالصدفة خطوبة جوني من شروق كلنا سوا، وتعتقد أنهم أخفوا عليها الأمر بسبب مستواها، وتجري للكبير وتطلب الطلاق ليؤكد لها أنه لم يعلم أي شيء عن هذا الأمر ويتفاجئ بدخول جوني الدوار بصحبة شروق.