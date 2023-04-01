سر ظهور لبنى ونس في مشاهد أصغر سنا بـ«جعفر العمدة»

أثارت الفنانة لبنى ونس حالة من الجدل بعد أن ظهرت فى مشاهد أصغر سناً ضمن أحداث مسلسل «جعفر العمدة» الذى يُعرض فى موسم رمضان 2023.

ظهرت لبنى ونس فى مشهد على طريقة الـ Flash back، وبدت شابة جميلة دون أن تستخدم أى مكياج أو تستعين بدوبليرة، ما لفت أنظار الجمهور الذى تساءل عن الطريقة التى اعتمد عليها المخرج محمد سامى لتصبح لبنى ونس فى هذه الصورة الجميلة والشابة، وهو ما كشفه صُناع العمل ومنفذو هذه الحيلة الفنية.

الخدعة تنفيذ من فريق شركة ميركورى للمؤثرات البصرية

الخدعة الفنية كانت بتنفيذ من فريق شركة ميركورى للمؤثرات البصرية وهى الشركة الأشهر فى مصر والشرق الأوسط بقيادة ياسر النجار وقد سبق لهم إبهارنا بعملهم على فيلم «ولاد رزق» وفيلم «الكنز» وفيلم «الأصليين» وأعمال تليفزيونية مميزة، مثل مسلسل الفتوة، ومسلسل جزيرة غمام ومسلسل رسالة الإمام الذى يُعرض الآن.

وقد عمل الفريق كذلك على عدة أفلام عالمية مثل الإنتاج البوليودى الضخم ساهو وفيلم السوبر هيروز الإيطالى Dampyr والإنتاج الأضخم فى تاريخ الصين The Battle at Lake Changjin II.

محمد سامي: تصغير سن الفنانين لتنفيذ الـ Flash back حدث باحترافية

أشاد المخرج محمد سامى فى مداخلة تليفزيونية على قناة العربية بجهود شركة ميركورى وفريق عملها فى تصغير سن الفنانين لتنفيذ الـ Flash back باحترافية، وذلك من خلال عقد العديد من الاجتماعات التى تمت مع الفريق وتنفيذ لقطات مختلفة للفنانين ووضع الأفكار مع رصد ما تم تنفيذه فى هوليوود والأعمال العالمية وهذا كان قبل بدء تصوير المسلسل.

وأكد أنه بعد تنفيذ الفكرة نالت استحسان الجميع وسط إشادة من الجمهور بعد تداول صور للفنانين وهم فى سن صغيرة لتصبح تلك الصور «تريند»، وهذا نتاج العمل المستمر والمجهود الكبير الذى تم من جانب فريق العمل، خاصة أن هذه الفكرة يتم تنفيذها لأول مرة فى الوطن العربى.