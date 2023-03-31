ترشيد استهلاك الأجهزة في رمضان.. عادات تجنبها لتخفيض فاتورة الكهرباء

يكثر استخدام الأجهزة المنزلية في شهر رمضان خاصة مع السحور والإفطار والسهر بشكل يومي، لذا قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح لترشيد استهلاك التيار الكهربائي عند استخدام الأجهزة طوال الشهر الكريم.

ووضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض الإرشادات والخطوات التي يجب اتباعها من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام الأجهزة المنزلية سواء ثلاجة أو غسالة أو فرن أو السخان وغيرهم.

نصائح عند استخدام الأجهزة المنزلية في رمضان

عند استخدام غسالة الملابس من الأفضل تشغيلها بكامل حمولتها لأنها هتستهلك نفس كمية الطاقة عند تشغيلها بملابس أقل من حمولتها، كما ينصح بضبطها على درجة حرارة الغسالة على 40 درجة حتى توفر في الاستهلاك.

كما ينصح من أجل ترشيد الاستهلاك، أن تترك مسافة بين الحائط والثلاجة، حيث إن تلك الممارسة تؤثر على كفاءتها ويجعلها تستهلك كهرباء أكثر، كما أنه من الضروري الابتعاد عن عادة يمارسها الكثيرون وهي وضع الطعام الساخن في الثلاجة، فمن الأفضل الانتظار حتى يبرد من أجل التوفير في الاستهلاك.

وعند استخدام السخان قم بتشغيله قبل الحاجة إليه بنصف ساعة واضبط درجة الحرارة 60-50 درجة مئوية حتى توفر في استهلاك الكهرباء.

عند تحضير الطعام وتسخينه، يجب تجنب فتح الفرن أكثر من مرة عند تحضير الطعام لأن ذلك يخفض درجة الحرارة وبالتالي يؤدي إلى استهلاك أكبر للكهرباء.