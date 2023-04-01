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الغربية تبدأ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في المصالح والهيئات بنسبة 75%

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
02:26 م | السبت 01 أبريل 2023
ترشيد استهلاك الكهرباء بالغربية

ترشيد استهلاك الكهرباء بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بدء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الذي ينص على ترشيد الكهرباء في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة، إضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشوارع والميادين. 

نسبة ترشيد الاستهلاك 

وأصدر محافظ الغربية توجيهاته إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية، بتخفيض نسبة ترشيد الكهرباء إلى 75% بدلا من 50%، وذلك طبقا إلى قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضح، في بيان صحفي، أن القرار يتضمن تعليمات بالعمل على إطفاء جميع المصالح الحكومية بنسبة 100% عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وذلك ماعدا غرفة الأزمات والأمن وأداء الخدمات الليلية، داخل تلك المصالح الحكومية وما يضمن الحفاظ على أداء العمل داخل تلك المصالح وعدم تعطل سير العمل بها.

أعمدة الإنارة 

وأشار محافظ الغربية، أنه على الفور بدأت الوحدات المحلية في كافة المراكز والمدن والأحياء بتخفيف أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين بنسبة 75%، مع الصيانة الخاصة بكشافات الإنارة والخلايا الإلكترونية.

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