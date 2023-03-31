مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 9.. هل يكشف شريف سر زواج بثينة؟

يُذاع مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 9 بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، مع الفنانة مي عمر، على شاشة الحياة، وشبكة DMC، اليوم، وينتظره الجمهور بشدة إذ أنه من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها محبو الفنان كونه يُقدم مادة فنية دسمة، كما اعتاد الجمهور على أعماله خلال شهر رمضان الكريم.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 9

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل علاقة مشروعة، أمس، عددًا من المشاهد المثيرة، وهو ما جعل الجميع يبحث عن مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 9 إذ بدأت أحداث الحلقة من المسلسل بمشهد يحبس الأنفاس، فكادت تنكشف علاقة «عمرو» الذي يجسد دوره «ياسر جلال»، ببثينة التي تجسد دورها مي عمر، إذ رآهما «زياد» قريب زوجته داليا مصطفى «عاليا»، لكن مرر الأمر قائلًا له إنهما حاضران لمؤتمر تابع لشركته، ثم يتفق مع بثينة أنهما سيغيران الفندق لآخر، وبالفعل يغيرانه.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 9

وتطورت أحداث الحلقة، لتنتهي بمشهد صادم إذ يرى «شريف»، أخو بثينة، «عمرو» وهو داخل البيت عندها، ثم يذهب خلفه ويحاول الدخول للمنزل طالبًا من الحارس أنه يريد الدخول لإيصال شيء إلى بثينة عبر زوجها، ليقول له الحارس: «جايب لها إيه من زوجها ده لسه داخل قدامك»، ليتفاجأ «شريف»، وهو ما ننتظر معرفته في مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 9.

يتوقع الكثير من محبي المسلسل ماذا سيحدث في مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 9 هل سيكشف شريف سرهما، لـ«أمجد»، الدور الذي يجسده مراد مكرم وهو طليق بثينة، أو سيخبر «عاليا»، الدور الذي تجسده داليا مصطفى، إذ أنها زوجة عمرو، وبين التفكير في الأمر، سنعرف الإجابة في مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 9 .

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

تدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة 9 بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة الحلقة 9، على النحو التالي:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة:SD.

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.