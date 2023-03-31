مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 9.. مي عمر تستعين بصديقتها للتخلص من أمجد

انطلقت الحلقة التاسعة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، مع الفنانة مي عمر، الذي يعرض على شاشة الحياة، وشبكة DMC وذلك بعدما شهدت الحلقة السابقة أحداثا مثيرة.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 9

وبدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، بمشهد يحبس الأنفاس، إذ رأى «شريف»، أخو بثينة، «عمرو» وهو داخل البيت عندها، ثم يذهب خلفه ويحاول الدخول للمنزل طالبًا من الحارس أنه يريد الدخول ليوصل شيئا إلى بثينة عبر زوجها، ليقول له الحارس: «جايب لها إيه من زوجها ده لسه داخل قدامك»، ليتفاجأ «شريف».

وجاءت من ضمن أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل قدرة «بثينة» الدور الذي تجسده الفنانة «مي عمر» في التخلص من أمجد «مراد مكرم» وذلك لتركيز أكثر في علاقتها مع «عمرو» الدور الذي يجسده الفنان ياسر جلال، حيث استعانت «بثينة» بصديقتها «دينا» للتأثير على أمجد، وبدء علاقة عاطفية بينهما لكي يتمكن من نسيان «بثينة» وعدم التفكير فيها.

يعتبر مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور خلال شهر رمضان الكريم، وتعرض الحلقة 3 على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

مسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة، التي ستعرض أحداث الحلقة 2 منها اليوم، على النحو التالي:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة:SD

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز : 27500.