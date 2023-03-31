ملخص مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 9.. ذهاب شريف إلى عمرو في شركته

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال في رمضان 2023 مع الفنانة مي عمر، عددًا من الأحداث المثيرة، بعد عرضه على قناة الحياة اليوم.

وبدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، بمشهد يحبس الأنفاس، إذ رأى «شريف»، أخو بثينة، «عمرو» الدور الذي يجسده ياسر جلال، وهو داخل البيت عندها، ثم يذهب خلفه ويحاول الدخول للمنزل طالبًا من الحارس أنه يريد الدخول ليوصل شيئا إلى بثينة عبر زوجها، ليقول له الحارس: «جايب لها إيه من زوجها ده لسه داخل قدامك»، ليتفاجأ «شريف».

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 9

وتنتقل المشاهد لمجموعة من الأحداث المشوقة، إذ بدأت برجوع «أمجد» لعمله بقوة إذ ينجح في مناقصة تابعة لشركتهم، ثم جلوس «عاليا»، الدور الذي تجسده داليا مصطفى مع والدتها وهي تقنعها للعمل لانشغال «عمرو»، ويحضران لعملية القسطرة، بينما التقطت فريدة ابنتهما طُعم المخرج الذي يستغلها إلى طريق مجهول، زاعمًا أنها في طريقها إلى الشهرة، ويقع عمرو في حيرة مع زوجتيه، وتشعر كلتاهما بعدم الارتياح.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 9

وفي مسلسل علاقة مشروعة الحلقة التاسعة، تحاول صديقة ابن ياسر جلال أن تجذبه لأعمال منافية لشخصيته، وتستمر محاولات «دينا» صديقة بثينة كما اتفقت معها في أن استقطاب «أمجد» لينشغل عنها، وبالفعل تلتقط له بعض الصور وهي ترقص معه، ويبدو أنه سيكون طُعمًا ليبتعد عن بثينة نهائيًا.

وتنتهي الحلقة بمشهد صادم، إذ يذهب «شريف» أخو بثينة، لعمرو في شركته، ويخبره أنه أخو زوجته، ليقول له عمرو إن زوجته ليس لها أخ، ليضحك قائلًا «أنا أخو المدام الثانية»، وتنتهي الحلقة وتلقى بالمشاهدين في حيرة كبيرة، وفي سؤال «ماذا سيفعل شريف أخو بثينة».

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

تدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة، على النحو التالي:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة:SD.

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.