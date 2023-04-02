مواعيد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC في رمضان 2023

يحرص قطاع كبير من متابعي الدراما، على مشاهدة مسلسل رسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي، من بطولة النجم خالد النبوي، لذلك ننشر مواعيد مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC والقنوات الناقلة الأخرى، للعمل الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وحياته في مصر، في سنوات عمره الأخيرة.

مواعيد مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC للمرة الأولى، في الساعة 6.30 مساءً عقب أذان المغرب، والإعادة للمرة الأولى في الساعة 6.15 صباحًا، وعلى أن تكون الإعادة الثانية في الساعة 11 صباحًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الإمام الشافعي لخالد النبوي

وستكون مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة الحياة في الساعة 10.45 مساءً، في حين يقدم كعرض أول على القناة، كما يُعرض على شاشة قناة CBC في الساعة 12.15 صباحًا، والإعادة 5 صباحًا.

أحداث مسلسل الإمام الشافعي

الحلقة السابقة من مسلسل الإمام الشافعي، رصدت وقائع تاريخية مهمة، منها محاولات الشافعي جمع تراث الإمام الليث بن سعد، وفي أثناء كتابة الإمام الشافعي لتراث وفقه الدين الإسلامي للإمام الليث ابن سعد، نام الإمام الشافعي فجأة بسبب عدم نومه لمدة أيام، وكان هذا على ضوء الشموع، ما أدى إلى تعرض غرفة منزله لحريق في أثناء نومه، أدى إلى اشتعال جميع المخطوطات التي دونها.

أبطال مسلسل الإمام الشافعي

وﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم الشافعي من بطولة ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، ومعه نخبة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية منهم: أروى جودة وحمزة العيلي ونضال الشافعي وخالد أنور، وسناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.