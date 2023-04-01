موعد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم.. مصر الموطن الأخير

ينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم، والقنوات الناقلة، لمعرفة ماذا سيحدث في مسلسل رسالة الإمام الشافعي، التي ستعرض الليلة، بعدما انتهت الحلقات من العمل الفني الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي، خلال إقامته في مصر في السنوات الأخيرة من عمره.

موعد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم:

ويعرض المسلسل عبر ثلاث قنوات فضائية فضلا عن عرضه على منصة شاهد الالكترونية، ويحلّ موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم في تمام الساعة 10:45 مساءً، على أن يُعاد الساعة 9.15 صباحًا.

كما يُعرض المسلسل على قناة DMC عرض أول في الساعة 6.30 مساء اليوم، ويُعاد المسلسل في الساعة 6.15 صباحًا، والإعادة الثانية 11 صباحًا، إلى جانب عرض المسلسل على شاشة قناة CBC في الساعة 12.15 صباحًا، والإعادة 5 صباحًا.

أحداث مسلسل الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم:

وتتناول أحداث مسلسل الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم والقنوات الناقلة، سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي، في قالب تاريخي في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الهجري، وذلك خلال سنوات إقامة الإمام في مصر ومحاولاته الدؤوبة لجمع تراث الإمام الليث بن سعد من مصادره الثقاة.

كما يسلط المسلسل الضوء على محبة الشافعي لمصر وأهلها، وإعجابه باللهجة المصرية ويتخذ من مصر موطنه الأخير حتى وفاته.

ﻣﺳﻠﺳل رسالة اﻹﻣﺎم الشافعي

وﻣﺳﻠﺳل رسالة اﻹﻣﺎم الشافعي من بطولة النجم ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، بمشاركة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية من بينهم أروى جودة، وحمزة العيلي، وخالد أنور نضال الشافعي، إلى جانب فنانين من الدول العربية من بينهم الفنانة الأردنية فرح بسيسيو، والسورييْن خالد القيش، وهافال حمدي، والمسلسل سيناريو حوار وأشرف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، و من إخراج الليث حجو.