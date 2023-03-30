تتبع رحلة الإمام الشافعي منذ قدومه إلى مصر، والأشعار والمقولات التي يطرحها مسلسل رسالة الإمام، ويتابعها قطاع كبير من الجمهور إذ يعرض العمل الفني على عدد من القنوات الفضائية، لذلك يهتم المتابعون بمعرفة مواعيد مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة DMC في رمضان 2023.

مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة DMC

تأتي مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة DMC في رمضان 2023، ثلاث مرات يوميا وطوال شهر رمضان، الساعة 6.30 مساءً يوميًا، على أن تكون الإعادة في الساعة 6.15 صباحًا، فيما تكون الإعادة الثانية في الـ11 صباح اليوم التالي.

يعرض المسلسل أيضا عبر قناة «الحياة» في الساعة 10.45 مساءً، على أن يُعاد الساعة 9.15 صباحًا، كما يُعرض المسلسل على شاشة قناة CBC في الساعة 12.15 صباحًا، ويعاد في 5 صباحًا.

مسلسل رسالة الإمام الشافعي في رمضان 2023

مسلسل رسالة الإمام الشافعي في رمضان 2023، يرصد جوانب من سيرة الإمام الشافعي وبالتحديد منذ قدومه إلى مصر عام 200 هـ وهي الفترة التي شهدت تجديد الفكر الديني الخاص بالإمام، فأعاد النظر في بعض الكتب من بينها كتابه «الرسالة».

والإمام أبوعبدالله محمد بن إدريس الشافعى القرشي سخّر حياته للعلم والعبادة وترك من ورائه تراثا علمياً ضخماً، سار على دربه الملايين من المسلمين، فأخذ مذهباً وحده اتسم بالوسطية، وهو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الشافعي

ﻣﺳﻠﺳل رسالة اﻹﻣﺎم الشافعي من بطولة ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، وبمشاركة نخبة من نجوم الفن في مصر والبلاد العربية من بينهم أروى جودة وحمزة العيلي ونضال الشافعي، وسيناريو حوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.