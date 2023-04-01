محافظ قنا يشهد الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان بمسجد القنائي

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان، الذى أقامته مديرية الأوقاف بقنا، بمسجد العارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي، وذلك عقب صلاة التراويح، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد أبو الوفا مدير الدعوة بمديرية أوقاف قنا، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، والدكتور أحمد حمدي شوره عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، وعلماء الأزهر الشريف وعدد من وعاظ مديرية الأوقاف ولفيف من المواطنين من أبناء المحافظة.

محافظ قنا ذكرى العاشر من رمضان ستظل خالدة

وقال محافظ قنا، إن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان خالدة وستظل على مر العصور مصدر إلهام لنا جميعًا نتعلم ونستلهم منها معاني العزيمة والإصرار، مؤكدًا الدور الوطني والبطولي الذي لعبته القوات المسلحة في الحرب والسلام للعبور بمصر إلى بر الأمان، والدور الذي مازالت تقدمه والتضحيات العظيمة، التي لا تتوانى عنها لينعم المصريون بحياة آمنة ومستقرة، وتحقيق التنمية والرخاء والدفع بعجلة البناء إلى الأمام، مشيرًا لدورها الرئيسي فى التنمية من خلال المشروعات القومية، ودعمها الصادق لكافة أجهزة الدولة وقت الأزمات، سائلًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مسجد عبدالرحيم القنائي

يذكر أن الاحتفال بدأ بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم لفضيلة الشيخ عبد السلام إبراهيم ثم كلمة الدكتور أحمد أبو الوفا، التى تحدث فيها عن فضل شهر رمضان على الأمة العربية والإسلامية والدروس المستفادة من انتصارات المسلمين في المعارك التى خاضوها في شهر رمضان وبالأخص ذكرى العاشر من رمضان التى تزامنت مع انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى ضرورة استلهام روح نصر العاشر من رمضان في العمل والبناء، مشيدا بدور القوات المسلحة في التصدي لأي عدوان وحفظ الأمن والأمان بكافة ربوع مصر، تلاه كلمة الأزهر الشريف قدمها الشيخ حسام حمد الله، واختتم الاحتفال الشيخ علاء أحمد والذي أنشد بعدد من الابتهالات والتواشيح الدينية.