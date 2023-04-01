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وزير الرياضة يكرم أسرة الشهيد سليمان علي سليمان ويطلق اسمه على أحد مراكز الشباب بمحافظة القليوبية

كتب:

محمود البدوي
10:34 م | السبت 01 أبريل 2023
وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أسرة الشهيد ملازم اول سليمان علي سليمان شهيد الواجب بمحافظة سيناء والذي استشهد اثناء القيام بواجبه الوطني اثر تعرضه لهجوم إرهابي بمنطقة غرب سيناء، وذلك بمناسبة ذكري احتفالات عيد تحرير سيناء ٢٥ ابريل الجاري.

كما وجه وزير الشباب والرياضة بتغيير اسم مركز شباب جزيرة الاحرار بمحافظة القليوبية،مسقط راسه، ليصبح مركز شباب الشهيد ملازم اول سليمان علي سليمان إيمانا وعرفانًا وتقديرًا لدور شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل.

واكد وزير الشباب والرياضة ان ما يقدمه جنود مصر من ابطال القوات المسلحة والشرطة مثلا يحتذي به في حب الوطن والدفاع عن سلامته.

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