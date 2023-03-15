وزير الرياضة ومحافظ الفيوم يتفقدان أحد مشروعات الطعام المتنقلة

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في مستهل زيارته لمحافظة الفيوم، لحضور احتفالية صندوق تحيا مصر بعنوان «دكان الفرحة» التي ستعقد بجامعة الفيوم ظهر اليوم.

الارتقاء بالمنشآت الشبابية والأندية الرياضية

تناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم، ووزارة الشباب والرياضة، في الارتقاء بالمنشآت الشبابية والأندية الرياضية، وتنفيذ مشروعات للشباب تسهم في خفض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين، فضلًا عن تعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

التوسع في تنفيذ عربات الطعام المتنقلة

كما تم مناقشة آليات التوسع في تنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة، واستعرض وزير الشباب والرياضة إمكانية تنفيذ نموذج فريد من نوعه، لعربات الطعام المتنقلة بمحافظة الفيوم، والتوسع في المشروع بمرور الوقت، معربًا عن تفاؤله بنجاح التجربة في محافظة الفيوم، التي تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار، حيث كانت الفيوم أول نموذج للاستثمار بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

إعلاء قيمة الاستثمار في تلك المنشآت

وأكد وزير الشباب والرياضة، ضرورة الاهتمام بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى إعلاء قيمة الاستثمار بتلك المنشآت من خلال الإدارة الاقتصادية لها بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال الطرح الاستثماري للمشروعات وفق اللوائح المنظمة، وهو ما يُسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة بجانب تحقيق مستهدفات التطوير.

الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن

وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية الالتزام بالتصميمات والشروط المطلوبة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة ومجالس المدن ومديرية الشباب والرياضة، لفحص طلبات الشباب المتقدمين للحصول على هذه المشروعات، وضمان استدامتها.

المقومات الطبيعية التي تميز الفيوم

كما استعرض المحافظ، خلال اللقاء، عددًا من محاور التنمية والمقومات الطبيعية التي تتميز بها محافظة الفيوم والتي تؤهلها لأن تحتل مكانة متميزة على خريطة التنمية.

تفقدا مشروع بيع الطعام المتنقل

عقب اللقاء، تفقد وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الفيوم، أحد نماذج مشروعات الشباب المتنقلة لبيع الطعام بالمحافظة «ايجي تراك»، والذي يعد ثمرة للتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة.

احتفالية دكان الفرحة بجامعة الفيوم

ومن المقرر أن تشمل الزيارة، حضور وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الفيوم، احتفالية صندوق تحيا مصر «دكان الفرحة» التي ستعقد بجامعة الفيوم.

حضور واسع للمسؤولين

حضر اللقاء كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور محمد فوزي مدير عام العلاقات العامة والمراسم بالوزارة.