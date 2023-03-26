مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 4.. يسرا تتعرف على محمد ثروت

تشهد أحداث مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 4، تطورات مثيرة فى علاقة الفنانة يسرا التي تجسد دور الدكتورة سميحة بالفنان محمد ثروت الذى يجسد دور اكرم شقيق مصطفى محامي عائلة سميحة في دولة كندا.

كما تشهد أحداث مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 4، تطور العلاقة بين الفنانة مايان السيد التي تجسد دور ابنة يسرا سماح بالفنان مصطفى عنبة بعد أن تعرفت عليه حين ما دافع عنها في الشارع.

مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 4 .. خروج يسرا من النيابة

ومن بين أهم مشاهد أحداث مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 4، سيكون انتهاء مشاكل يسرا وخروجها من النيابة.

أبطال مسلسل «1000 حمد الله على السلامة»

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، وشيماء سيف، ومحمد ثروت، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، وأوتاكا، ومدير التصوير سامح الأمير، ومهندس الديكور عمر علاء، ومهندس الصوت علاء عاطف، والمسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.