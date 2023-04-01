سوق الكانتو الحلقة 10.. «شحاتة» يحاول إقناع «عوض» تزويجه ابنته

بدأت الحلقة 10 من مسلسل سوق الكانتو، إلى حيث ما انتهت إليه الأحداث في الحلقات السابقة، إذ اتفق «عوض» ضياء عبد الخالق مع «شحاتة» محمود البزاوي على استئجار الدكان الأحمر من «راوية».

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10

وفي المشاهد الأولى من مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10، يحاول المعلم شحاتة الذي يؤدي دوره محمود البزاوي، إقناع «عوض» بالزواج من ابنته.

وجاء المشهد من مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10 كالتالي، يقول شحاتة لعوض: «خاوتني عمال تقول عايز أجوز البت عايز أجوز البت، طيب أنا بطلبها منك أهو، هتلاقي فين عريس ليها أحسن مني».

وبدأ «المعلم عوض» في التفكير في الأمر والعرض الذي عرضه عليه محمود البزاوي بشأن الزواج من ابنته.

قصة مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول الشاب طه القماش الذي يجسده أمير كرارة، وتتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات.