سوق الكانتو الحلقة 10.. أمير كرارة يزور مي عز الدين بعد خروجه من السجن

بدأت الحلقة 10 من مسلسل سوق الكانتو بخروج طه «أمير كرارة» من السجن وتوجهه فور خروجه إلى بيت راوية «مي عز الدين».

سوق الكانتو الحلقة 10

وألقت الشرطة القبض على «جابر» في منزله متلبسا بحيازة مخدرات وخمور بمساعدة طه القماش، ومن ثم يتوعد جابر، طه القماش بأنه سينتقم منه بعد الإيقاع به في قبضة الشرطة.

ومن ضمن الجوانب المهمة في مسلسل سوق الكانتو الذي يجسد الأحداث عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسًا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على أثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.