ملخص مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10.. آسر ياسين يذهب لخالد الصاوي

مجموعة كبيرة من الأحداث تضمنها ملخص الحلقة 10 مسلسل الكتيبة 101 للمخرج محمد سلامة، التي بدأت بقرار تصفية أفراد الجماعة الإرهابية التي شاركت في الهجوم على القطاع، إذ جرى رصدهم وضربهم بسلاح الطيران بعد ساعات من العملية الإرهابية، وذلك للقصاص لشهداء الواجب.

ملخص الحلقة 10 مسلسل الكتيبة 101

وعلى الجانب الآخر، يذهب الرائد نور صلاح العزب «عمرو يوسف» لزيارة صديقه إسلام «إسلام جمال» في المستشفى أكثر من مرة خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10، ولكنه يرفض مقابلته أكثر من مرة، ولكن عندما يصمم على مقابلته يجده في حالة نفسية سيئة بسبب بتر قدميه الاثنين.

ملخص الحلقة 10 مسلسل الكتيبة 101.. الدكتور وحيد يقتل عمه للانضمام للتنظيم الإرهابي

يضع الجيش عددا من الإجراءات داخل سيناء حتى يستطيع السيطرة على الوضع في مواجهة أفراد التنظيم الإرهابي، ويذهب المقدم خالد «آسر ياسين» في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10 لـ الشيخ موسى «خالد الصاوي» ويطلب منه أن يتحدث كبار شيوخ سيناء مع الأهالي ويشرحوا لهم طبيعة الوضع وأن إجراءات الجيش الهدف منها الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وذلك بسبب الوقيعة التي يحاول الإرهابيون إحداثها بين الجيش والأهالي.

ويضع الإرهابي أبو أسامة «وليد فواز» شرطا أمام الدكتور وحيد «فتحي عبد الوهاب» للانضمام إلى التنظيم، وهو أن يقوم بالتخلص من عمه الشيخ موسى، وبالفعل يقتله وهو برفقة نجله محمد.