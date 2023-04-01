مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10.. الإرهابيون يحاولون الوقيعة بين أهالي سيناء والجيش

يذهب الرائد نور صلاح العزب (عمرو يوسف) لزيارة صديقه إسلام (إسلام جمال) خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10، ويرى صديقه منهار بعد ما فقد قدميه الاثنين في المداهمة التي شارك بها، وهو ما وضه في حالة نفسية سيئة تجعله لا يرغب في أن يراه أحد في هذا الوضع.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10

وعلى الجانب الآخر، يطلب المقدم خالد (آسر ياسين) من الشيخ موسى (خالد الصاوي) ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10، من كبار سيناء أن يتحدثوا مع الأهالي ويشرحوا لهم أن الإجراءات التي يقوم بها الجيش هي لمصلحتهم، وأن المداهمات كما تهدف للقضاء على الإرهاب هي تهدف للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، حيث يسعى الإرهابين إلى قلب أهالي سيناء على الجيش.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10.. وفاء عامر تواصل تعاونها مع الجيش

يتحدث السيدة السيناوية مها (وفاء عامر) مع رجال الأمن بالرغم من تهديد التنظيم الإرهابي لها، خلال مسلسل الكتيبة 101الحلقة 10 وتخبرهم أن الإرهابين عادوا إلى منازلهم مرة أخرى بالأسلحة بعد عملية التفتيش التي قام بها الجيش في المطقة بعد التفجير.