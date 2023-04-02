موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل رسائل الإمام والقنوات الناقلة

يحرص قطاع كبير من متابعي دراما رمضان على متابعة مسلسل رسائل الإمام، لذا يسعون إلى معرفة موعد عرض الحلقة الـ 11 من مسلسل رسائل الإمام، والتي تعرض اليوم على 3 شاشات فضائية، ويقوم ببطولة المعل الفنان خالد النبوي، لذا ننشر موعد عرض الحلقة على القنوات الناقلة وتشمل قناة DMC، وقناة الحياة وقناة CBC.

موعد عرض الحلقة الـ 11 من مسلسل الإمام الشافعي

وموعد عرض الحلقة الـ 11 من مسلسل الإمام الشافعي، يبدأ على قناة DMC للمرة الأولى في الساعة 6.30 مساءً اليوم، والإعادة للمرة الأولى في الساعة 6.15 صباحا، وعلى أن تكون الإعادة الثانية 11 صباحا.

القنوات الناقلة لمسلسل رسائل الإمام لخالد النبوي

وسيكون موعد عرض الحلقة الـ11 من مسلسل رسالة الإمام على قناة الحياة في 10.45 مساءً، في حين تُقدم الحلقة كعرض أول على القناة، كما تُعرض الحلقة على شاشة قناة CBC في الساعة 12.15 صباحا، والإعادة في الـ 5 صباحًا.

أحداث مسلسل الإمام الشافعي

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل رسالة الإمام الشافعي، لقاء الشافعي بتاجر يلاحق طفل صغير يدعى إبراهيم بعدما سرق منه بعض التمر وما كان من الشافعي إلأ أن يعتذر للتاجر نيابة عن الطفل ويدفع عنه ثمن التمر ويطلب منه أن يعفو عن الطفل فهو لم يبلغ التكليف بعد.

كما استكملت الحلة العاشرة من مسلسل رسالة الإمام مشهد أظهر طريقة تعامل الشافعي مع الطفل إبراهيم والذ ظهر فيه مدى رقة خلق الشافعي حيث قام باصطحاب الطفل إلى منزله وعندما التقى والدته سألها عن أبيه فأخبرته أن الطفل يتيم منذ سنتين وأيًا ما كان الذى سرقه منه فهي لا تملك درهمًا في بيتها ثم يطلب منها الإمام أن يتولى تعليم الطفل دون أي مقابل.