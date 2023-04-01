مسلسل رسالة الإمام الحلقة 10.. كيف تعامل الشافعي مع الطفل السارق؟

تضمنت الحلقة العاشرة من مسلسل رسالة الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي، تصادف الشافعي في أثناء تجوله بشوارع الفسطاط، بتاجر يلاحق طفلًا صغيرًا يُدعى إبراهيم، بعدما سرق منه بعض التمر، واعتذر الإمام الشافعي للتاجر نيابة عن الطفل، ودفع له ثمن التمر، وطلب منه أن يعفو عن الطفل فهو لم يبلغ التكليف بعد.

مسلسل رسالة الإمام الشافعي الحلقة العاشرة

كما عرضت الحلقة العاشرة من مسلسل رسالة الإمام، مشهدًا آخر أظهر طريقة تعامل الإمام الشافعي مع الطفل إبراهيم، إذ اصطحبه إلى منزل أهله، وعندما التقى والدة الصغير، سألها عن أبيه فأخبرته، أنّ ابنها إبراهيم يتيم الأب منذ سنتين، وأيًا كان الذي سرقه منه فهي لا تملك درهمًا في بيتها، ليطلب منها الإمام أن يتولى تعليم الطفل دون أي مقابل.

وبعد ذلك، يتحدث الإمام إلى «إبراهيم»، ويخبره أنه كان يتيما في صغره مثله، ولنا في رسول الله أسوة حسنة فإنه كان يتيمًا أيضًا لكنه أصبح قائدًا، وخرجت أمتنا من الظلمات إلى النور على يديه، ويقنع الطفل بأن يذهب إلى شيخ الكتاتيب ليتعلم ويغنيه العلم عن الحاجة.

دروس الإمام الشافعي في تربية الأطفال

وكان الإمام الشافعي قد أعطى دروسًا في تربية الأطفال، عندما قابل هارون الرشيد ومعه سراج الخادم، فأقعده عند أبي عبد الصمد مؤدب أولاد هارون الرشيد فقال سراج للشافعي: يا أبا عبد الله هؤلاء أولاد أمير المؤمنين وهو مؤدبهم، فلو أوصيته بهم فأقبل عليه وقال له ليكن أول ما تبدأ بهم إصلاح نفسك فإن أعينهم معقودة بعينيك فالحسن عندهم ما تحسنه والقبيح عندهم ما تركته، علمهم كتاب الله ولا تُكرههم عليه فيملوه ولا تتركهم منه فيهجروه، ثم روهم من الشعر أعفه ومن الحديث أشرفه، ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه، فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم.