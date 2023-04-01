مسلسل ضرب نار الحلقة 10.. أحمد العوضي يخير الجمهور «سامي ولا زيدان؟»

تضمن مسلسل ضرب نار الحلقة 10، معرفة مصير «جابر الكوماندا» الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي، بعد أن شهد ختام الحلقة السابقة ملاحقة الأمن لجابر داخل منزله، وهروبه من شرفة المنزل في اللحظات الأخيرة.

مسلسل ضرب نار الحلقة 10

تتمحور قصة مسلسل ضرب نار، حول هروب جابر الكوماندا من قريته في محافظة سوهاج؛ بسبب الثأر، وتتصاعد الأحداث لينتقل للعيش في أحد شوارع منطقة شبرا، وهناك يجمعه السيناريو بلقاء شخصية مُهرة أبوالليل، التي تقدمها الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

مسلسل ضرب نار أحمد العوضي

كتب الفنان أحمد العوضي منشورًا عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، يروج من خلاله للحلقة العاشرة من مسلسل ضرب نار، قائلًا: «تفتكروا مين فيهم اللي سلم الكوماندا، زيدان ولا سامي؟»، لتنقسم الآراء بين رواد التواصل الاجتماعي، حول من الشخص المتسبب في تسليم جابر الكوماندا للأمن.

وكانت شهدت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل «ضرب نار»، صراعًا دراميًا بين الشخصيات التي يقدمها الفنان أحمد العوضي بشخصية «جابر الكوماندا»، والفنان ماجد المصري بشخصية «زيدان»، والفنان أحمد الرافعي بشخصية «سامي».

ويُذكر أن الخلافات التي تجمع بين جابر الكوماندا وزيدان، محورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز التي تقدم شخصية مُهرة أبوالليل، بين خلافه مع «سامي» حول التجارة المشبوهة في الأدوية المضروبة، فضلًا عن خلافات عائلية أخرى.

مواعيد عرض الحلقة الـ10 من مسلسل ضرب نار

تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل ضرب نار حصريًا على قناة on، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، أما الإعادة فتكون الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.