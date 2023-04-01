ارتفاع عدد ضحايا عاصفة تضرب شرق أمريكا إلى 20 قتيلا

هبت عاصفة عنيفة مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة فى الأجزاء الجنوبية والغربية الوسطى للولايات المتحدة أثناء توجهها شرقا يوم السبت، مما أسفر عن مقتل نحو 20 شخصا وإصابة العشرات، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

قُتل خمسة أشخاص على الأقل فى أركنساس ، وفقًا للمسؤولين، حيث قام المستجيبون الأوائل بتفتيش الحطام بحثًا عن المزيد من الضحايا المحتملين بعد الأعاصير التي اجتاحت الولاية يوم الجمعة.

كما أبلغ المسؤولون عن وفاة واحدة فى إلينوى وثلاثة فى ولاية إنديانا ، بينما قالت وسائل الإعلام المحلية يوم السبت إن هناك سبعة وفيات في مقاطعة ماكنيري بولاية تينيسي على حدود ميسيسيبى، كما أفادت قناة فوكس نيوز عن وفاة واحدة في كل من ألاباما وميسيسيبى.

هطول أمطار ورياح في شرق ولاية أوهايو

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية نوبة رعدية شديدة بعد ظهر يوم السبت في أجزاء من وسط ولاية نيويورك ووسط وشرق ولاية بنسلفانيا، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 65 ميلاً (105 كيلومترات) في الساعة.

ومن المتوقع أيضا هطول أمطار ورياح في شرق ولاية أوهايو وأجزاء من ولاية فرجينيا الغربية، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية.

كما تم توقع رياح شديدة وعاصفة تصل سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) في واشنطن العاصمة حتى يوم السبت.