انقلاب سيارة مقطورة بها أحجار في أكتوبر

انقلبت سيارة مقطورة محملة بالأحجار بدائرة قسم شرطة أكتوبر، ولا يوجد إصابات أو تلفيات، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث أكتوبر، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث انقلاب سيارة نقل مقطورة بدائرة القسم، على الفور انتقل المقدم أحمد السوريكي رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة نقل مقطورة قيادة سائق 47 عاما، محملة أحجار، بعد أن اختلت عجله القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب المقطورة دون حدوث إصابات أو تلفيات، تم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.