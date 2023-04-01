مسلسل ضرب نار الحلقة 10.. وفاة والدة أحمد العوضي وعودته لقريته

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 10، عودة جابر الكوماندا الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي، إلى قريته في محافظة سوهاج، بعد أن تركها بسبب ملاحقة الثأر له، لكن وفاة والدته أجبرته على العودة ليشهد جنازتها.

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 10

وظهر «جابر الكوماندا» في مشهد مليء بالحزن والصدمة خلال مسلسل ضرب نار الحلقة 10 ، حين دخل غرفة والدته في منزلها وشاهدها في كفنها، ليقول لها والدموع تتساقط من عينيه: «هونت عليكي يا أم جابر، هونت عليكي تروحي من غير ما تسلمي، ياريت الموت كان خدني معاكي».

وعقب ذلك المشهد، ظهر مشهد آخر لجنازة صديقة والدة جابر الكوماندا، وهو يحمل جثمانها إلى القبر، وفي الخلفية مقطع موسيقي مؤثر للفنان أحمد شيبة.

تفاعل الجمهور مع أحداث مسلسل ضرب نار

وكان ينتظر جمهور مسلسل ضرب نار، مشاهدة الحلقة 10 بسبب ذلك المشهد تحديدًا، ليعرفوا مصير جابر الكوماندا بعد أن لاحقته الحكومة داخل منزله في منطقة شبرا، ولكنه استطاع الفرار من خلال شرفة المنزل.

وعلق أحد متابعي مسلسل ضرب نار، عبر صفحته الشخصية، عن ذلك المشهد، قائلًا: «أكتر حاجة توجع الإنسان طول عمره إنه يبقى عايش وأمه مش معاه.. الله يحفظ كل أم إنسان ويكتبه العمر كله والعمر المديد يارب، ويرحم أمة محمد والمسلمين أجمعين».

مواعيد عرض الحلقة الـ10 من مسلسل ضرب نار

تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل ضرب نار حصريًا على قناة on، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، أما الإعادة فتكون الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.