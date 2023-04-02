تفاصيل تكريم أمهات الشهداء والنماذج النسائية المشرفة بالإسكندرية «صور»

نظم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يوما لتكريم أمهات الشهداء وبعض النماذج النسائية المشرفة، بمناسبة عيد الأم واليوم العالمي للمرأة، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والدكتورة ماجدة الشاذلي، رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، وعدد من قيادات المحافظة والأهالي.

تكريم 19 والدة شهيد في الإسكندرية

وتضمن التكريم 19 والدة شهيد، و5 نماذج نسائية هن الدكتورة ماجدة الشاذلي، رئيس المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، وريم صيام، سيدة أعمال وأمين المرأة بمجلس الأعمال الكندي المصري، واللاعبة هاجر محمد هشام، بطلة نادي سبورتنج لكرة السلة، ورانيا وصفي، من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وأمينة عبدالرحمن عيسى من السيدات المكافحات.

وقال محافظ الإسكندرية إن المرأة هي البنت والأخت والخالة والعمة والأم، وهي ليست كما يقولون نصف المجتمع، بل المجتمع كله، مُضيفا أن دور المرأة كان وسيظل بمثابة القاطرة التي تقود المجتمعات وإن صلُحت صلُح المجتمع كله.

احتفال بعيدي الأم ويوم المرأة العالمي

وأضاف «الشريف»، أن المحافظة خصصت هذا العام يوما لمناسبتين هما عيد الأم ويوم المرأة العالمي، مؤكداً أنه وإن اختلفت المناسبتين من حيث الشكل، إلا أنهما في الأصل واحد من أجل المرأة.

وأوضح المحافظ أن المرأة تحملت وتتحمل على مر التاريخ ما يجعلنا عاجزين على أن نوفيها حقها وإن احتفلنا بها كل يوم، مضيفاً أنه إذا اجتمعت جميع العبارات للأم لن تفي بحقها، ولن تكون جزءا من ثمن ما قدمته لأولادها، فهي مهما كبرنا تبقى الأمن والأمان، وتبقى هي الحياة والاستقرار، وبها يهون كل أمر صعب، وبدونها يصعب كل أمر سهل، وهي الراحة التي نجدها عندما تشتد علينا الحياة.

وتابع: «لقد علمتنا الأمهات معنى الحب والعطاء بدون انتظار مقابل، فهي قلب لا يتوقف عن النبض، وهي عقل لا يتوقف عن التفكير في توفير كل الأشياء التي يُحبها أبنائها، وتفكر في إسعادهم وحمايتهم من كل أذى، وتفكر في بناء مستقبلهم، وترغب أن ينالوا أعلى المناصب، والأم كنز متنقل في الأسرة».

وقدم المحافظ التحية لأمهات الشهداء من الجيش والشرطة وأمهات ذوي الهمم ولكل أم تسعى وتتعب وتعمل في المهن الشاقة لكسب رزق أبنائها.