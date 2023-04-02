تحذير من طقس الاسكندرية اليوم.. شبورة مائية وارتفاع درجات الحرارة 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس الإسكندرية اليوم، بالتحديد للسائقين المتنقلين على الطرق فجر اليوم، حيث تسود شبورة مائية خلال ساعات الصباح مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يتبعها تشديد على القيادة بحرص وعدم السير بدرجة أكثر من 60 كيلومترًا في الساعة.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم، يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، إذ تسجل العظمى 25 والصغرى 14، مع عودة الأمواج بشكلها الطبيعي بنحو 1.5 متر، وهو أمر معتدل.

ظواهر طقس الإسكندرية اليوم

وحذرت الأرصاد الجوية من وجود العديد من الظواهر التي تصاحب طقس الإسكندرية اليوم، أبرزها نشاط الرياح بمعدل 32 كيلومترًا في الساعة، إذ تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتأتي صعوبتها في الإحساس بالبرودة بشكل كبير بالتحديد في ساعات الليل، ما يتطلب من المواطنين عدم الانخداع بطقس الصباح، وضرورة ارتداء ملابس ثقيلة.

علاوة على ذلك تبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.