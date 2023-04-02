موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 7 والقنوات الناقلة

يحرص قطاع كبير من متابعي الدراما، على مشاهدة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، ولذلك يبحثون عن موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي، الذي يعرض يوميًا على قناة on.

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 7

ويأتي موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 7، على قناة on يوميًا في الساعة 6:15 مساءً، عقب أذان المغرب، وتكون الإعادة الأولى في الساعة 12:30 منتصف الليل، أما الإعادة الثانية في تمام الساعة 2:00 مساء اليوم التالي.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7

وتناول مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في حلقاته الأولى، قضية المشاكل الزوجية وكيفية التغلب عليها خاصة بعد مرور فترة قصيرة من الزواج، وذلك من خلال علاقة الكبير ومربوحة، اللذان يلجآن إلى استشاري علاقات زوجية لمساعدتهما في هذه المشكلة.

وفي الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي، تطرق أحمد مكي إلى مشكلة التيك توك والسوشيال ميديا والجري وراء التريند.