مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 11.. أحمد مكي يتزوج البلوجر شروق

يكشف مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 11، عن الأحداث المثيرة التي سوف تحدث بين أحمد مكي الذي يلعب دور «جوني» والبلوجر شروق كلنا سوا، التي تلعب دورها الفنانة آيتن عامر، ويتفقان على الزواج من أجل زيادة المتابعين والشهرة، الأمر الذي فاجئ الكبير أوي ومربوحة، بسبب عدم معرفتهما بهذا الأمر إلا من خلال السوشيال ميديا.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 11

وعرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 11، مسار العلاقة بين جوني وشروق كلنا سوا، بعد معرفة جوني بأن شروق البلوجر تخدع متابعيها ولا تعيش في كومباوند مثلما تتدعي، بل مجرد استديو تصوير جهزته، ويشاركها فيه عددًا من البلوجرز الآخرين.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 11، يُعرض على شاشة قناة ON في الساعة 6:15 مساءً بعد أذان المغرب، ويناقش عددًا من الموضوعات والقضايا التي تحدث في المجتمع، بالإضافة إلى المشاكل التي تحدث بين الأزواج بعد مرور فترة على زواجهم وإصابة الفتور علاقتهم.

ويعاد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، والساعة 6:30 صباحًا على شاشة قناة ON.