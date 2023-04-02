مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة ON في رمضان 2023، يسعى الكثيرون لمعرفتها إذ تكشف الحلقات القادمة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع عن العديد من الأحداث، ويعرض المسلسل خلال الموسم الرمضاني 2023 على شاشة قنوات ON، ويناقش أحمد مكي من خلاله عددا من القضايا التي تنتشر في المجتمع.

مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة ON في رمضان 2023

مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة ON في رمضان 2023 في تمام الساعة 6:15 مساء بعد أذان المغرب، ومسلسل الكبير أوي الجزء السابع اجتماعي كوميدي يعالج القضايا التي تنتشر في المجتمع بشكل يناسب جميع الفئات العمرية.

مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة ON في رمضان 2023 يمكن متابعته على شاشة قناة ON عبرالتردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

أحداث مسلسل الكبير أوي

وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع تناقش هوس مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالريتش، ومحاولتهم الوصول لعدد كبير من المتابعين من خلال خداع الناس أو افتعال مواقف غير حقيقية.